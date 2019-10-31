Угорщина в останній момент зняла вето із заяви комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У четвер вранці глава МЗС Угорщини заявив, що посли НАТО й України ухвалили документ, в який "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.

"Врешті-решт, наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за утискувану громаду угорців та закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", - сказав Сийярто.

У середу на Євразійському саміті в Будапешті Сійярто сказав, що Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО і України, оскільки її пропозиції були відхилені. Він зазначив, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, Будапешт хотів, щоб в заяві містилося положення про відновлення цих прав.

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На сайті НАТО в четвер вранці англійською мовою було опубліковано заяву комісії НАТО-Україна з 11 пунктів.

Зокрема, в п. 6 говориться: "Країни-члени НАТО високо оцінили успішне проведення мирних і конкурентних виборів в Україні в 2019 році, результати яких відображають волю українського народу. Українські виборці надали новому уряду і парламенту подальшу можливість продовжувати широкомасштабні реформи, які повинні повністю відповідати міжнародним зобов'язанням України.

Успіх цих реформ, включно з боротьбою з корупцією, буде мати вирішальне значення для побудови фундаменту процвітаючої і мирної України, міцно закріпленої серед європейських демократій, прихильних спільним цінностям, принципам поваги прав людини, меншин і верховенства права.

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У зв'язку з цим Країни-члени НАТО закликають Україну якомога краще використовувати інструменти, наявні в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема Річну Національну Програму, заради досягнення мети, яка полягає у виконанні принципів і стандартів НАТО. У тому, що стосується закону про освіту, ухваленого Верховною Радою у вересні 2017 року, країни-члени НАТО закликають Україну повністю впровадити рекомендації і висновки Венеціанської комісії. Україна висловлює готовність виконати".