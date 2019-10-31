Україна візьме участь у навчальній місії НАТО в Іраку, - Столтенберг

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГАБізнесІнформ.

"Україна - це один з найближчих наших партнерів ми вдячні вам за участь у забезпеченні безпеки Атлантичної регіону. Ваші війська є в Афганістані, Косові. Також ви є частиною сил швидкого реагування НАТО. Я знаю, що ви готуєтеся до участі у навчальній місії НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом", - сказав він.

Столтенберг також додав, що Альянс високо цінує партнерство з Україною.

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