Держагентство автомобільних доріг підписало меморандум з китайською компанією про будівництво платної великої окружної навколо Києва

31 жовтня 2019 року в присутності Міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Владислав Криклій наголосив, що підписання Меморандуму є важливим етапом співробітництва для початку будівництва кільцевої дороги навколо міста Києва.

"Наша мета - за 5 роки забезпечити 40% зростання економіки країни і для цього нам необхідно забезпечити масштабне будівництво по всій державі. Будь-який інфраструктурний проєкт дає віддачу з найбільшим мультиплікатором. Кожен вкладений долар сьогодні через рік буде давати плюс 2 долари для економіки. Ми дуже раді, що компанія Poly Changda Engineering розділяєте наші великі інвестиційні плани, і особливо в таких важливих проєктах, як Велика кільцева дорога навколо міста Києва. В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проєкти саме з великими надійними стратегічними партнерами. Я щиро вірю, що наш спільний досвід буде позитивний і ми зможемо швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки та з наступного року приступити до будівництва", - наголосив Владислав Криклій.

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