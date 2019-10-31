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31.10.19 16:44

Гельсінкі готують 600 тис. євро допомоги для розмінування Донбасу, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну 31 жовтня - 1 листопада, зокрема, лінію розмежування на Донбасі.

Гельсінкі готують 600 тис. євро допомоги для розмінування Донбасу, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба МЗС Фінляндії.

Згідно з повідомленням на сайті зовнішньополітичного відомства Фінляндії у четвер, глава фінської дипломатії зустрінеться зі своїм колегою Вадимом Пристайком, експертами, які консультують Україну з питань реформ, а також із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Глави МЗС на зустрічі обговорять питання двосторонніх відносин, ситуацію на сході України, європейські справи та процес реформ в Україні.

"Гаавісто також відвідає лінію розмежування на сході України разом із заступником міністра закордонних справ Єгором Божком", - розповіли дипломати.

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Глава МЗС Фінляндії повідомив, що Гельсінкі готують додатковий пакет допомоги в питаннях розмінування Донбасу.

"Східна Україна є однією з найбільш сильно забруднених мінами зон конфліктів у світі. Ми готуємо додатковий пакет на EUR 600 тис. для розмінування", - наведено в пресслужбі слова міністра.

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