Дискусія навколо "формули Штайнмаєра" покладає особливу відповідальність на Німеччину. Вона має тиснути на Росію, - Ходжес

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова Львівського безпекового форуму, лідер політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Вона підкреслила, що обговорення історичної складової може допомогти Україні впоратися з тими викликами, які стоять перед нею через російську агресію й уникнути помилок через усвідомлення попереднього досвіду.

"Дуже небезпечне умиротворення, пошуки красивих слів про мир, тому ми втрачаємо гостроту зору і втрачаємо усвідомлення небезпеки. Всі хочуть миру, але ми хочемо безпеки. Ми хочемо, щоб цей мир не коштував нам потім життя. У 1918 році ми також отримали мир, який закінчився Голодомором українців. Чи хочемо ми сьогодні саме такого миру? Чи ми хочемо такого миру, який дозволить нам самим керувати Україною?", - заявила Сироїд під час Львівського форуму з безпеки.

Вона зазначила, що уроки історії з агресивної політики Росії дуже важливо засвоїти і не соромитися про них говорити.

"Століттями на цій території ведеться війна за українську землю. Росія - це країна, яка веде цю війну впродовж 300 років. І треба нагадувати нашим міжнародним партнерам, що щоразу, коли вони жертвують українською землею на користь Росії, це відгукується тяжкими наслідками для всього світу", - заявила вона.

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Як зазначив співголова Львівського безпекового форуму, генерал-лейтенант Збройних сил США (у відставці) Бен Ходжес, дискусія навколо "формули Штайнмаєра" покладає особливу відповідальність на Німеччину.

"Німеччина має тиснути на Росію і привести її до відповідальності", - заявив він.

За його словами, зараз найбільша стратегічна небезпека в тому, що Захід перестане тиснути на Російську Федерацію і змушувати її працювати в правовому полі.

Ходжес також зазначив, що в Україні є солдати з різних європейських країн, які співпрацюють разом з українськими солдатами, проводять спільні навчання, надають технічну підтримку. Саме це посилює довіру і взаємну безпеку.

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"Україна не є островом, а має також сусідів на Чорному морі. Це Грузія, Румунія, Туреччина, Молдова, Польща. Думаю, було б дуже добре, якби вони всі виступили разом і говорили, що вони можуть протистояти Росії", - підсумував Ходжес.

Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" почав сьогодні роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Відкрили форум співголови і модератори цьогорічного форуму Оксана Сироїд, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" і Бен Ходжес, генерал у відставці, екскомандувач ЗС США в Європі.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.