Нове керівництво ГПУ вважає, що злочинна організація Януковича - вигадка, - Горбатюк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Сергій Горбатюк, якого нещодавно звільнили з посади начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури.

"Уже з перших днів, нам нібито напівжартома, але говорили: ну хлопці, яка тут злочинна організація? Так, справи Майдану ми будемо розслідувати, а ці ви маєте пороздавати", - розповів він.

Горбатюк уточнив, що йдеться про корупцію в оточенні президента-втікача і так званої "сім'ї".

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"Тобто ми зібрали докази. Відповідно певні люди розуміють, що є загроза і хочуть, як то кажуть, "порішати". Бо майданівські справи по розстрілах і загибелі людей просто бояться чіпати чи, може, совість не дозволяла. А в справах економічних – совість не мучить. Від тих керівників, що були, ми відбилися (не у всіх справах, але в багатьох). Тут прийшли нові й кажуть: та ні, ви не повинні те все розслідувати. Ніякої злочинної організації немає, всі ці справи мають бути роздані. Кажу: чекайте, це ж не моя забаганка. Є повідомлення про підозру, в якій написано, що підозрюється у створенні цієї організації, узурпації влади, Конституційний суд залучили. Отримав Президент більші повноваження. Розставив своїх людей. Підозрюються у вчиненні сотень (якщо не тисяч) злочинів, розкраданні державного майна. А після того вчиняли протидію протестним акціям задля збереження влади і подальшої недоторканості статків. І це все поєднано.

А тут без вивчення проваджень, без аналізу доказів – змінюйте, закривайте, роздавайте. Це дуже "прекрасно" і знаково", - зазначив екс-начальник управління спецрозслідування ГПУ.

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