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31.10.19 16:57

Філатов про Держбюджет-2020: Дніпро ризикує втратити 1,5 млрд грн

Ухвалений в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2020 рік забирає у місцевого самоврядування загалом 160 млрд грн. Водночас Дніпро ризикує втратити 1,5 мільярда власних коштів. Це — гроші, які місто могло б інвестувати в ремонти доріг, шкіл, оновлення електротранспорту та інші муніципальні ініціативи.

Філатов про Держбюджет-2020: Дніпро ризикує втратити 1,5 млрд грн

Про це в своєму інтерв'ю виданню "ZN.ua". сказав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо нам зараз обріжуть фінансування, то навіть не знаю, що я робитиму. Хіба що висаджуватиму квіточки. Якщо справдиться песимістичний прогноз, у Дніпра — мінус півтора мільярда. Ми (з Асоціацією міст України, - ред.) діємо узгоджено. Збираємося продовжувати зустрічатися з урядом і профільним міністром, працюємо з депутатами. Останні, треба сказати, подають поправки на користь місцевого самоврядування. Зокрема і депутати від владної партії. Однак їх голос якось погано чують", — зазначив він.

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Мер Дніпра також зауважив, що обговорення з урядовцями та депутатським корпусом подекуди нагадує рух колом.

Повну версію інтерв‘ю читайте тут:

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