З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС" про це заявив у четвер міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"В Станиці Луганській розведення нехай не відразу і непросто, але відбулося. Почалося розведення сил і засобів у Золотому. Справді, національні батальйони, так звані добровільні, де ультрарадикали зібралися, заявляють, що вони нікуди не підуть і не випускатимуть Збройні сили України, але ми сподіваємося, що президент Зеленський як верховний головнокомандувач забезпечить виконання своїх наказів", - сказав Лавров.

Він також нагадав, що домовленість про розведення сил і засобів у трьох пілотних районах - Станиці Луганській, Петрівському та Золотому була досягнута більше трьох років тому на саміті "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) в Берліні.

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За його словами, весь цей час в Росії створювалося враження, що п'ятий президент України Петро Порошенко "хоче не розводити сили і засоби, а "розводити" світове співтовариство, кажучи сучасною російською мовою, і всіляко вигадував штучні причини, які відсували навіть початок найперших кроків з розведення сил і засобів".

Лавров зазначив, що з приходом до влади в Україні Зеленського ситуація справді змінилася. А досягнення домовленості в контактній групі почати розведення сил і засобів у Петрівському 4 листопада свідчить про рух у правильному напрямку.

"Ми хочемо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії розмежування і, звичайно ж, припинити порушення режиму припинення вогню", - сказав він.