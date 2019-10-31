Ексглаву правління ДПЗКУ, якого розшукували з 2017 року за підозрою в заподіянні $60 млн збитків, затримано у Вільнюсі, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол. США.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року.

Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. США. Справи стосовно ще двох осіб — радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" та представника міжнародного зернотрейдера — скеровані до суду. Ще одну особу оголошено в розшук.

Нагадаємо, 24 січня 2017 детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. США.

Читайте також: Суд відпустив під заставу нападників на главу Державної продовольчо-зернової корпорації, - РБК-Україна. ДОКУМЕНТ