Спецпідрозділ податкової міліції запобіг 1366 спробам незаконного переміщення товарів через лінію розмежування, - перший заступник голови ДФС Сергій Білан

Про це повідомив перший заступник глави ГФС Сергій Білан на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

"Сьогодні зі Сходу країни повернулися 113 працівників податкової міліції п’ятнадцятої ротації, які впродовж чотирьох місяців успішно виконували завдання із захисту економічних інтересів держави в районах проведення операції Об’єднаних сил. Напередодні, у складі шістнадцятої ротації, 108 співробітників податкової міліції вирушили до окремих районів Донецької й Луганської областей, де замінили своїх колег.- написав Сергій Білан. - Гібридна війна, яка давно охопила Cхід нашої країни, вкрай негативно позначилася на всіх аспектах національної безпеки. А один із її найголовніших складників – економічні інтереси України – зазнає при цьому чи не найбільших ризиків, і наше завдання їх мінімізувати".

Він нагадав, що перша операція спецпідрозділу була ще в лютому 2015 року. Тоді затримали понад 40 фур, які намагалися незаконно переправити вантаж через лінію розмежування. Станом на сьогодні – майже за п’ять років поспіль - виявлено 6 509 фактів порушення порядку переміщення товарів і здійснення господарської діяльності.

Серед здобутків останньої ротації – перекрито канал контрабандного переміщення товарів до тимчасово окупованих територій незаконною переправою через р.

Сіверський Донець, виявлено й вилучено 50 тис. тонн вугілля вартістю 25 млн. грн., завезеного з Росії за підробленими документами на Луганщині, припинено діяльність підпільного цеху з виробництва паперових виробів із незаконним використанням однієї з торгових марок України на Донеччині та інші.

Упереджено 18 спроб переміщення через лінію розмежування значних партій готівки в національній та іноземні валютах в еквіваленті 12 млн. гривень.

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"Крім цього, за участі офіцерів податкової міліції під час здійснення контрольно-дозвільних процедур цього року виявлено 70 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, 43 факти переміщення наркотичних речовин, 13 фактів переміщення зброї, боєприпасів і вибухових речовин, 16 спроб вивозу транспортних засобів на іноземній реєстрації, 189 документів невстановленого взірця та з ознаками підробки", - зазначив перший заступник голови ДФС.

За словами Сергія Білана, знаходиться чимало тих, хто намагається дати правоохоронцям хабар, щоб провезти незаконний вантаж без перешкод. Але такі спроби одразу припиняються самими ж працівниками податкової міліції. У поточному році до органів Національної поліції спрямовано матеріали щодо 192 осіб, які пропонували неправомірну вигоду за безперешкодне переміщення товарів через лінію розмежування. За 18 фактами пропозицій розпочаті кримінальні провадження за ст. 369 КК України. За результатами судового розгляду 13 осіб визнано винними й накладено штрафи на загальну суму 111 тис. гривень.



