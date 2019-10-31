Від початку доби - 8 обстрілів, поранено одного військовослужбовця, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік від Водяного, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік від Світлодарська - з автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік від Луганського - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Тривають третю добу процеси розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції", - додали в штабі ООС.





