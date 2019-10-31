З незаконного обігу в Черкаській області вилучено пального вартістю майже 3,9 млн грн, - ДФС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Під час проведення операції "Акциз - 2019" в одному з міст області було встановлено низку АЗС, через які здійснювалося зберігання і реалізація паливно-мастильних матеріалів без наявності відповідних дозвільних документів на цей вид підприємницької діяльності.

За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 54 тонни дизельного пального, понад 36 тонн бензину марки А-95, понад 4,6 тонни бензину марки А-95 Євро, 35,1 тонни бензину марки А-92 і 1 тонну скрапленого газу. Загальна вартість вилученого палива становить майже 3,9 млн грн.

Проти правопорушників складено протоколи за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

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