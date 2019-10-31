Рада у другому читанні проголосувала за розділення функцій Нафтогазу (анбандлінг)

Як передає Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

"Це історичний момент в області охорони українських інтересів. Дуже довго ми не могли побудувати законодавчу базу, що відповідає європейським нормам, щоб нас більше не шантажували і ми могли забезпечити довгострокове транспортування газу територією України, використання української ГТС, а також стабільні доходи від цих основних фондів", - сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час виступу в парламенті.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України 18 вересня 2019 року оновив план анбандлінгу "Нафтогазу". Новим оператором буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ, 100% "дочка" АТ "Укртрансгаз"), яке з 1 липня 2019 року здійснює функції з технічної експлуатації ГТС і має відповідний персонал.

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ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"), 100% акцій якого Кабмін передав в управління Міністерству фінансів. Одночасно держава передасть новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років.

Новий оператор зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року. Нова модель анбандлінгу НАК відповідає вимогам Третього енергопакету, що відкриває дорогу для підписання нового транзитного договору у відповідності до європейських правил. Чинний 10-річний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується 1 січня 2020 року

ГТС України має загальну протяжність газопроводів близько 38 тис. км, в неї входять 73 компресорні станції та понад 1,4 тис. газорозподільних станцій.

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