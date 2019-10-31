Польська автокефальна православна церква на соборі єпископів не визнала ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в комюніке ПАПЦ, оприлюдненому після проведення Собору архієпископів церкви 29 жовтня у Варшаві.

"Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, яка спиратиметься на догматично-канонічні норми всієї Церкви, а не на групу відщепенців-розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ'я", - йдеться в заяві ПАПЦ.

Як підкреслюється, таким чином Собор ПАПЦ не змінив свою позицію щодо незалежності ПЦУ, що міститься в рішеннях соборів польської церкви від 9 травня 2018 року, 25 червня 2018 року, 2 квітня 2019 року.

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