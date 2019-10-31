"Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нові фото і відео листування нардепа опублікувало видання "Буквы", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у вересні в об'єктив нашого фотокореспондента потрапили листування нардепа Богдана Яременка з, скажімо так, дівчатами легкої поведінки. #Букви не стали це публікувати одразу і вирішили перевірити, чи матиме ця поведінка системний характер. Тому почали спостерігати", - стверджують журналісти.

Тільки за останні 2 дні, 29 і 30 жовтня, співробітники видання зафіксували кілька листувань нардепа з дівчатами під час голосування за закони.

Так, 29 жовтня Яременко погоджував зустріч із дівчиною на найближчі дні.

"Привіт. Я не тільки не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування у Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер...", - пише депутат.

Цього ж дня у дівчини на ім'я Ельвіра нардеп цікавиться, якому алкоголю вона надає перевагу.

"Під настрій. Вино, віскі, шампанське", - відповідає дівчина.

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Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: ​​секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять стосунки.

Водночас нардеп спілкувався з дівчиною, яка в месенджері Facebook була підписана як Анна Степаницька. Дівчина надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила "комбез".

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Непогано. Треба тебе більше леді робити.

Анна: Я ж і так леді)))

Яременко: Треба і виглядати, як леді... (почав писати нардеп, але передумав і стер повідомлення).





Слід також виділити листування нардепа з жінкою на ім'я Галина, з якою у нього були раніше стосунки.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9этаж поворачивай на лево 105кв. (мова, орфографія і пунктуація автора збережені, - ред.)

Галина (16 вересня): Привітик. Гарного легкого тобі дня і два смайли поцілунку.

Яременко: Взаємно сонечко.

Галина: Привет. Я сново прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта свей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерь, для меня это так важно, я готова ради этого на все!, на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (мова, орфографія і пунктуація автора збережені. - Ред.)

Яременко: Галя, це значно вище моїх можливостей.





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Також нардеп листувався з 18 - річною дівчиною, у якої цікавився, "скільки їй потрібно грошей на місяць", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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