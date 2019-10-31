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31.10.19 20:45

Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція

Більша частина ветеранів, які перебували в Золотому, поїхали звідти, залишилося тільки 10 осіб.

Більшість ветеранів виїхали з Золотого, - поліція

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Нromadske ТВ повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

За його словами, зараз у населеному пункті залишилося 10 волонтерів-ветеранів, зброю вони вивезли в супроводі поліції.

"Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим жителям, наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу", - розповів Троян.

Він додав, що впродовж останніх двох днів "покроково військові виконують свої завдання, а Нацполіція - свої". Також у Золотому є взвод Нацгвардії, який разом із поліцією охороняє громадський порядок.

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