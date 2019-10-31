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31.10.19 20:58

Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень

Завтра Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме відправити його в СІЗО.

Прокуратура вимагатиме для Дубневича заставу 93 млн гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку САП у Facebook.

"О 13:00 1 листопада 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України 9 скликання, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - сказано в повідомленні.

"Прокурори САП наполягають на застосуванні до народного обранця запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави", - додали в САП.

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Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

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