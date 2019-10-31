Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу з 1 листопада

"Наша боротьба ще не закінчилася, вона тільки тимчасово припинена за рішенням суду. Завтра, в п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі", - повідомляється в Twitter посольства в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На сторінці консульства Ізраїлю в Торонто (Канада) в соцмережі Twitter повідомляється, що відновлюють роботу дипломатичні установи Ізраїлю у всьому світі. "Наше консульство, а також інші ізраїльські місії у всьому світі відновлюють роботу. Переговори між співробітниками МЗС і міністерством фінансів Ізраїлю буде продовжено", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 жовтня дипломатичні установи Ізраїлю в Україні і у всьому світі оголосили про припинення своєї роботи в ніч на середу через трудовий спір з міністерством фінансів Ізраїлю. На сторінці консульства Ізраїлю в Торонто в Facebook з'явилося повідомлення, що дипмісія оголошує страйк.

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