Євросоюз вітає розведення сил в Золотому

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вітаємо поновлення розведення сил в Золотому, яке розпочалося 29 жовтня. Ми також сподіваємось, що розведення у Золотому приведе до зменшення порушень режиму припинення вогню в околицях, де мешкає значна кількість цивільного населення", - йдеться у заяві.

В ЄС також привітали готовність, висловлену сторонами під час засідання ТКГ 29 жовтня у Мінську, щодо просування по питанню розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське у найближчому майбутньому.

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"Такі кроки полегшать страждання цивільних людей, які проживають поблизу лінії зіткнення і несуть основний тягар цього конфлікту. У зв'язку з цим ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну відданість мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію діяти таким же чином", - заявили в Євросоюзі.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.