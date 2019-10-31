Зараз триває період підбору кандидатів на обмін полоненими, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пристайка ТСН.ua.

За його словами, зараз вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їхнього звільнення.

"Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і одночасна можливість звільнення. Обмін - це фраза, яка використовується швидше в медіа, ми використовуємо іншу фразу - одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим справді працюють обидві сторони", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

"Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до нормандського саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка із звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", - зазначив він.

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