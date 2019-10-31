Клімкін впевнений, що Росія вдарить по півдню України

Про це Клімкін заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Ексглава МЗС вважає, що Кремль спробує розширити зону російської окупації Донбасу на всю територію Донецької та Луганської областей.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас - а вони будуть, вони ж паспорти видають всьому Донбасу, і нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - сказав Клімкін.

На його думку, за допомогою збройної агресії на півдні України президент РФ Володимир Путін міг би спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів у Придністров'я і анексований Крим. Також це дозволило б відсікти Україну від морського простору.

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