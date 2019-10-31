Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого. ЕКСКЛЮЗИВНА КАРТА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написал в Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого? Карта тактичної обстановки з поясненнями.

Джерела Цензор.НЕТ в ОБСЄ повідомили про тактичну обстановку в селищах Катеринівка та селищі Золоте-4, які частково перебувають в зоні розведення військ поблизу Золотого.

Отже, на карті рожевим кольором виділена ділянка розведення військ. Це ділянка номер 2, в яку потрапляє велика частина села Катеринівка та невелика частина селища Золоте-4. Розведення стосується тільки цієї частини території, шириною приблизно 2 кілометри, всі інші позиції залишаються незмінними, зберігається повний вогневий контроль з флангів. На ділянці пунктиром виділена лінія розташування передових підрозділів 72-ї механізованої бригади, з цієї лінії дві зелені стрілки в наш тил - це позначення відходу наших підрозділів на дві головні висоти, приблизно на 400-500 метрів назад. Суцільні сині лінії - це лінії, де ЗСУ розташовуються зараз. Під нашим контролем - ключові тактичні висоти, які дозволяють ЗСУ контролювати залишені позиції. Однак військовослужбовці України залишаються в самій Катеринівці, там звідки пішла піхота. Військовослужбовці Нацгвардії, співробітники поліції, "швидка допомога" - невідлучно чергують у селищі. У селищі працює школа, яку відвідав президент. Ніякі російські банди зайти в селище не можуть. У селищі зберігається пост добровольців Нацкорпусу, який своїми очима спостерігає обстановку. На мосту на лінії розмежування стоїть поставлена ​​українцями машина-кунг, в ній постійно чергує патруль СЦКК. Працює регулярно в селищі і наша розвідка. У противника немає шансів, щоб зайти на залишені позиції ЗСУ непоміченим. Праворуч від Катеринівки - селище Золоте-4. Він формально поза зоною розведення і, як видно, в основному зайнятий противником. ЗСУ контролюють невелику частину цього селища. На цій ділянці регулярно тривають перестрілки. В інтернеті є відео, як група "К-2" з 54-ї бригади веде вогонь по вогневих точках росіян у занедбаних будинках Золотого-4. Найманці стріляють, провокують, наші відповідають, але вперед не йдуть. Там короткі дистанції, перестрілки іноді йдуть на дистанції до 100 метрів. Саме з цього селища росіяни порушують перемир'я, звідси іноді стріляють і по Катеринівці. Тому коли добровольці повідомляли про обстріл - вони говорили правду. Стрільба навколо зони розведення триває, і прильоти зі стрілецької зброї трапляються, постріли чутно.

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Занепокоєння громадянського суспільства цілком обґрунтоване, наші військові також повністю поділяють занепокоєння з приводу відходу на будь-яку відстань будь-яких наших підрозділів, і розуміють відповідальність за життя жителів у зоні розведення, за життя наших бійців.

Однак командування 72-ї бригади ЗСУ повністю контролює обстановку в зоні розведення військ".