У 2014 США несподівано заступилися за Україну. Сьогодні потрібно ставити питання, наскільки серйозно Америка ставиться до своїх зобов'язань, - професор військових наук Лоуренс Фрідман

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вчора на відкритті Львівського безпекового форуму сказав Лоуренс Фрідман, професор у галузі досліджень війни в Королівському коледжі Лондона, автор книги "Україна і мистецтво стратегії".

Він виступив з промовою "Росія і кордони великих стратегій", в якій розмірковував про те, що означає бути великою державою.

"Україна сьогодні перебуває в центрі усіх змін. Вона може очікувати нападу Росії, але не впевнена, якого обсягу допомоги може очікувати від своїх друзів в Європі й Америці. НАТО найбільш сформоване і цілісне з усіх американських альянсів. Але у них є певний потенціал вижити і без Америки. Тоді як основні європейські держави можуть позмагатися з Росією, хоча їм довелося б збільшити свої оборонні бюджети. Потрібно говорити про те, наскільки серйозно адміністрація США ставиться до своїх зобов'язань.

Україна, як і Грузія, не є членом НАТО, і це одна з причин, чому Путін дозволяє собі таку агресію у 2013-2014 роках. Він отримав санкції за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. Але це не змусило його відступити. Основний стримуючий фактор для Росії - в тому, що вона не отримала політичної підтримки в ситуації з Кримом. Ми можемо багато говорити про реальні мотиви з приводу України, але ми розуміємо, що головна мета - відновлення впливу на Київ, який вона втратила після втечі Януковича і стало зрозуміло, що нова влада не буде з Росією друзями", - сказав він.

Він зазначив, що влітку 2014 року українська армія не змогла б зупинити Росію, однак вдалося консолідувати міжнародне співтовариство.

"Україна також обмежила їх в інформаційній війні. Найбільше (з боку Росії - Ред) ми бачимо спробу відмовити від відповідальності за збитий літак МН17. Але також ми говоримо про різні анклави, зокрема в питанні Криму, які так чи інакше виснажили ресурси Росії, і в цілому ідею відкупитися від України величезним займом.

Але ми дійшли до ситуації, коли нікуди рухатися далі. З вересня 2014 року бачимо, що після перших мінських угод ситуація трохи змінилася. Звичайно, це не заморожений конфлікт. Досі велика кількість смертей і руйнувань. Але потрібно пам'ятати, що в колишньому Радянському Союзі дуже багато конфліктів не вирішувалося. Для Росії як великої держави це ризик, тому що у неї дедалі більше невирішених конфліктів і на Близькому Сході, це ставить під сумнів її потужність як великої держави.

Крім того, сьогодні ми живемо в ситуації, коли Путін намагався загравати з американською політикою. Звичайно, це має свою ціну. Америка на подив відреагувала і завдала удару у відповідь за Україну", - додав лектор.

Фрідман підкреслив, що Путін намагається показати, що думкою Росії не можна нехтувати.

"Він постійно хвалиться новою зброєю. Намагається створити імідж могутності, хоча його реальні політичні успіхи скромні... Позиція США набагато важливіша для міжнародної спільноти, ніж позиція Росії", - сказав він.