Захід має протистояти захопленню українських кораблів Росією, - генерал-лейтенант армії США Ходжес

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав 31 жовтня на Львівському форумі з безпеки.

"Морський виклик полягає в тому, що Росія може тиснути на Одесу, перешкоджати руху торгових суден і військово-морських навчань. Україна в захисті своїх інтересів має солідаризуватися з сусідками по Чорноморському регіону - Грузією та Румунією і спиратися на підтримку ВМС США", - зазначив Ходжес.

"Країни Заходу мають допомогти зупинити такі незаконні дії, як захоплення українських суден або створення закритих для судноплавства зон", - додав він.

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У плані стратегії, на його думку, найбільша небезпека для України - можливе зняття санкцій з Росії.

При цьому Моллі Маккей, дослідниця російського впливу в інформаційній війні, виконавчий директор Fianna Strategies, зазначила, що Росія практично нейтралізувала Болгарію, яка незважаючи на членство в НАТО не бере участі в навчаннях і акціях Альянсу.

Також на Форумі говорили про перспективи Балто-Чорноморського співробітництва.