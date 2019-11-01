Угоду про 300 млн доларів на ремонт доріг буде підписано вже цього місяця, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Все взагалі починається з мрії. Меморандум з респектабельними організаціями, такими як Світовий банк, Банк реконструкції та розвитку - це дуже багато! Вони не підписуються під порожніми словами. Кращим підтвердженням цього є те, що в листопаді ми поїдемо у Брюссель підписувати угоду на 300 мільйонів доларів" - сказав Гончарук.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестфоруму RE: think. Invest in Ukraine та віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підписали Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.

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