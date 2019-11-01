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01.11.19 07:43

Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що віддасть перевагу легальним мігрантам із Гвінеї та Кот-д'Івуару, а не "нелегальним українським чи болгарським бандам".

Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи

Про це він сказав в інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - заявив президент Франції кореспонденту видання.

Макрон додав, що хоче всіма силами боротися проти "паралельних суспільств" та нелегальної міграції.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

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Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".

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