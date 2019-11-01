Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
- поблизу Новогригорівки та Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Кам'янки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Водяного, що на Приазов'ї - з озброєння БМП-1, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
- біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:
- неподалік Світлодарська - з автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Південного - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Троїцького - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківському - з мінометів калібру 82 мм.
"Учора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один - зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли позиції українських сил біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.