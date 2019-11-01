Пристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами глави МЗС, постійно ведеться робота щодо розширення співпраці з Євросоюзом, зокрема щодо вільного роумінгу для українців у Європі.

"Ми хотіли б, щоб до нашого безвізового режиму, яким дійсно майже 3 мільйони українців скористалися, вже відчули на собі, як це, коли ти береш паспорт, купуєш квиток і вже летиш, додався ще й вільний роумінг. Це те, чим насолоджуються всі європейські країни і чого українцям усе ще бракує. Ви самі бачите, наскільки високі ціни, як тільки ми перетинаємо кордон України. Ми хотіли би, щоб українці мали як вільний перетин, так і вільні комунікації", - зазначив Пристайко.

Також, як переконує міністр, Україна "впритул підійшла для так званого промислового безвізу".

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"Це можливість для наших компаній постачати товари зі значно простішими стандартами, для того, щоб наші товари заходили (до ЄС) більш вільно. Ми постійно працюємо над справедливим розподілом квот на ринках ЄС, тобто дати нашим виробникам, українським компаніям можливість пробиватися там. Ви знаєте, що нам вдалося переорієнтувати нашу економіку і фактично понад 60%, за різними оцінками - 62% нашого експорту ідуть на 500-мільйонний ринок ЄС", - додав він.