У поліції вистачає сил для забезпечення порядку в місцях розведення, - Троян

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" по скайп-зв'язку заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, відповідаючи на запитання.

Зокрема, Трояна запитали, чи вистачить у поліції сил та засобів утримувати порядок, з огляду на напружену ситуацію, якщо в результаті масштабного розведення таких населених пунктів, як Золоте і Катеринівка, буде не 2, а 32.

"У Міністерства внутрішніх справ, повірте, вистачить спроможності та сил на забезпечення порядку. У нас вистачить. За нашими розрахункам, всього вистачає", - сказав Троян.

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Коментуючи ситуацію в Золотому, він також відповів на запитання, чи є у правоохоронців план "Б" на випадок, якщо будуть стріляти або відбуватимуться різноманітні непередбачені ситуації: "Що стосується планів ворога, то повірте, у нас вистачить сил і засобів дати відсіч" .

"У нас тут перебувають посилені патрулі, мобільні групи, Нацгвардія, ще є групи швидкого реагування, і на будь-який виклик приїжджає слідчо-оперативна група. Також у нас працює відділ поліції, який відкритий у центрі самого Золотого. В Катеринівці така сама ситуація: є патрулі, і ми працюємо кожного дня, я звідси не виходжу", - зазначив заступник глави Національної поліції.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Розведення військ у районі населеного пункту Петрівське має розпочатися 4 листопада.