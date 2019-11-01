Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в КП "Центр організації дорожнього руху".

"З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год. Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год", - йдеться у повідомленні.

Так, обмеження швидкості руху діятиме на: просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака); вул. Набережно-Рибальській (від Гаванського мосту до вул. Електриків); Наддніпрянському шосе; Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичному шосе (до вул. Академіка Заболотного); вул. Саперно-Слобідській (від вул. Грінченка до Південного мосту); просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Як нагадують у Центрі дорожнього руху, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 р №1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада".