Рада направила лист до Конгресу США щодо "Азову": Підтверджень озвучених обвинувачень немає. Закликаємо до стриманості та неупередженості. ДОКУМЕНТ

Спроби назвати Азов "терористичною організацією" або "насильницьким іноземним угрупованням білих супрематистів" "болем відгукується в серцях українських військових і добровольців, які захищають країну від окупантів". Так пишуть у відповіді американським колегам, які поставили підписи під зверненням до Держдепу про визнання підрозділу "терористичним", 39 нардепів Ради, передає Цензор.НЕТ.

Парламентарії наголошують: в умовах війни будь-яка критика військових має бути аргументованою, а докази їхньої причетності до правопорушень - беззаперечними.

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Вони заявили, що в листі конгресменів і у відкритих джерелах не знайшли підтверджень причетності "Азова" до терактів у Новій Зеландії, до вербування американських громадян або до інших злочинів, про які пишуть держсекретареві США.

Нардепи закликали колег до стриманості, неупередженості, відкритості та щирості під час розгляду ситуації, що склалася, а також порадили більш скрупульозно досліджувати тему.

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У Раді обіцяють звернутися до всіх правоохоронних органів України з проханням ретельно розслідувати зазначені в листі припущення - з подальшим оприлюдненням результатів.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.













