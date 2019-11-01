США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 31 жовтня.

"Минулого тижня Росія знову направила конвої в Україну, які фіксувала спостережна місія ОБСЄ на кордоні. На жаль, місія (Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк". – Ред.) не змогла визначити вміст цих транспортних засобів, і ми серйозно сумніваємось у їхній "гуманітарній" природі, як про це стверджує Росія", - заявив він.

Американський дипломат вказав на те, що на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки у середу було детально продемонстровано про існування "очевидного взаємозв’язку між попередніми такими "гуманітарними конвоями" та сплеском атак і обстрілів на Донбасі з боку керованих Росією сил".

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Під час засідання делегація Євросоюзу в ОБСЄ заявила про те, що російські "гумконвої" на Донбас порушують суверенітет, територіальну цілісність України та основні міжнародні гуманітарні принципи. Згідно із заявою ЄС, гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, а тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернув увагу присутніх також на те, що у своєму нещодавньому звіті СММ ОБСЄ зафіксувала, як так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Дипломат наголосив, що зростання кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, що фіксує СММ ОБСЄ у своїх останніх звітах, прямо пов’язано з цими регулярними поставками з території РФ.

Представник України наголосив, що неконтрольована ділянка українсько-російського кордону на Донбасі залишається "коренем проблеми": "Допоки український уряд не відновить повний контроль над державним кордоном, Росія використовуватиме це для продовження незаконних поставок своїм гібридним збройним формуванням на Донбасі".

Як повідомлялося, під час засідання Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернув увагу присутніх також на те, що у своєму нещодавньому звіті СММ ОБСЄ зафіксувала, як так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Як відомо, у п’ятницю, 25 жовтня, з Росії на непідконтрольну уряду України територію Донецької області зайшла колона у складі 27 транспортних засобів без номерних знаків, серед яких були "швидкі", трактори, грейдери та самоскиди.

Напередодні, 24 жовтня, на окупованій території Донбасу зайшов інший російський конвой у складі 16 вантажівок.