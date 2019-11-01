"Жовтий" режим на Донбасі оголосили для миттєвої реакції на небезпеки, - представник ЗСУ Попов

Про це Громадському розповів В'ячеслав Попов, начальник відділу Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "жовтий" режим дає військовим можливість "миттєво реагувати на правопорушення".

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"Тому що згідно із Законом України, якщо не введено цей режим, потрібно пройти низку процедур, наприклад, для того, щоби затримати особу, яка не має при собі документів. Під час цього стану наші військові, наші органи контролюють ситуацію: наприклад, якщо вони бачать, що збільшилась кількість чоловіків від 25 до 40 років, які "говорят русским языком без акцента" чи навпаки, з яскраво вираженим московським, російським акцентом, це дає можливість миттєво реагувати на це", — сказав Попов.

Він додав, що це не є приводом "розводити паніку", а також порівняв цей режим із запровадженням військового стану в окремих регіонах України наприкінці 2018 року.

Нагадаємо, 30 жовтня штаб ООС запровадив "жовтий" режим, який передбачає певні обмеження в пересуванні територією та надає правоохоронним органам спеціальні повноваження. У штабі вважають, що попереднього режиму було недостатньо для гарантування національної безпеки і оборони.