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01.11.19 10:33

НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Дії Росії на морі і мілітаризація чорноморського регіону є великою загрозою.

НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.

"Як ви можете побачити, НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше. З метою протидії російській агресії та безпеки регіону", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двері залишаються відчиненими для країн, що бажають приєднатися до НАТО, - помічник Генсека НАТО Ілдем

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

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