У 2014 році на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до Генштабу та Міністерства оборони, - Порошенко

Про це 1 листопада на Львівському безпековому форумі заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав про прогрес, який Україна здійснила у співпраці з НАТО, починаючи з 2014 року.

"П'ять років українці будували і цементували глобальну світову солідарність з Україною. П'ять років ми тримали санкції. П'ять років НАТО було пліч-о-пліч з нами - не тільки через інструкторів, які разом модернізували Українські Збройні Сили та весь сектор безпеки. Не лише через 10 трастових фондів", - сказав він.

"У 2014 році, коли я був обраний президентом, на законодавчому рівні представникам НАТО заборонялося заходити до приміщень Генштабу та Міністерства оборони України", - додав Порошенко.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.