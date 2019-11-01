Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави "Укрспирту", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Оголошено конкурс на главу "Укрспирту". Тимчасовий виконувач обов'язків - Сергій Блескун", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.
Зокрема, документом з 1 січня 2020 р. скасовується державна монополія на виробництво спирту.
Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності реалізовувати здійснення діяльності з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.
Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.