Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави "Укрспирту", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошено конкурс на главу "Укрспирту". Тимчасовий виконувач обов'язків - Сергій Блескун", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Зокрема, документом з 1 січня 2020 р. скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності реалізовувати здійснення діяльності з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.



