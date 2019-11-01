Станції метро "Театральна" і "Хрещатик" в Києві закрили через повідомлення про мінування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"Станції "Театральна", "Хрещатик" + пересадки зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Зараз на цих станціях працюють вибухотехніки і кінологи", - сказано в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що станція метро "Арсенальна" закрита на вхід.
"Всі ескалатори працюють на підйом в зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку. Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути тисняви та травмування на платформі. На вихід станція працює в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.