Від Зеленського і Ради зажадали негайних реформ у сфері енергетики, - відкритий лист Української асоціації відновлюваної енергетики

Про це йдеться у відкритому листі Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) на адресу президента України, Верховної Ради та учасників ринку відновлюваної енергетики, пише Економічна правда.

Як наголошується в зверненні, енергогенеруюча система України є однією з найбільш зношених і морально застарілих в світі. "Україна має вибір або вкладати гроші в сучасні технології та бути незалежною, або через деякий час стати імпортно енергозалежною країною і жити з постійним відчуттям наближення техногенних катастроф на кшталт Чорнобильської. Відновлювана енергетика є єдиною новою і надійною генерацією, яка не залежить від викопного, імпортованого палива", - йдеться в листі.

В УАВЕ вказують на те, що Кабмін не докладає достатніх зусиль з інформування громадян про кричущий технічний і фінансовий стан справ у галузі.

"Суспільство не усвідомлює, що видобуток вугілля і урану в Україні є одними з найдорожчих і найменш ефективних у світі. Що викиди промислових ТЕС і ТЕЦ неможливо буде привести у відповідність до вимог 4-го енергопакету ЄС. Що, починаючи з 2022 р українську енергосистему треба від'єднати від енергосистеми РФ і Білорусі, а з 2023 року - приєднатися до європейського ринку ENTSO-e, що, в свою чергу, також потребує значного фінансування. Близько 4 млрд євро необхідно інвестувати найближчим часом в системи гідроакумулюючих електростанцій. Без необхідних змін в стратегії розвитку енергосистема України є банкрутом навіть без урахування витрат на поновлювану генерацію", - заявляють в Асоціації.

Також в УАВЕ звертають увагу на те, що громадяни абсолютно необізнані зі справжньою ціною генерації е/е з традиційних джерел, а тим часом весь цивілізований світ вже зробив свій остаточний вибір на користь виключно "зеленої" енергії, яка не шкодить екології.

Водночас, як нагадують у УАВЕ, стан довкілля та екології в Україні залишаються найбільш гострими викликами.

Для вирішення комплексу проблем в українській енергетиці Асоціація пропонує реалізувати ряд кроків:

- відмовитися від ідеї ретроспективного перегляду зобов'язань держави по вже здійсненим інвестиціям;

- оновити енергостратегію України з чітким планом заміщення старих потужностей новими ВДЕ;

- екстрено протягом року приватизувати всі без винятку вугільні шахти, ТЕС і ТЕЦ;

- забезпечити перехід до ринкових цін на електричну енергію для населення (субсидії для вразливих категорій споживачів);

- скоротити термін введення в експлуатацію проектів ВДЕ з наданням "зеленого" тарифу;

- надати можливість добровільної реструктуризації умов договорів купівлі-продажу е/е за "зеленим" тарифом (pre-PPA) зі зниженням рівня "зеленого" тарифу та продовженням терміну дії договору;

- одночасно забезпечити проведення аукціонів із значними квотами, які забезпечать конкурентну реалізацію проектів по pre-PPA;

- скасувати пільгу з ПДВ на імпорт обладнання ВДЕ;

- збільшити мито на імпорт е/е з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства, з метою фінансування розвитку ВДЕ та заходів з енергозбереження;

- скасувати 3,2% пільгу по акцизу на електроенергію ВДЕ, а кошти з акцизу на всю електроенергію направити на виплату пільг і субсидій громадянам;

- підвищити ставку податку за СО2, кошти направити на виконання держгарантій в секторі ВДЕ.