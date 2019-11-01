У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Міністерство оборони і Національна гвардія України отримали ОВТ в рамках виконання Концерном Державного оборонного замовлення та інших контрактів із замовниками.

"Найбільше цього місяця було передано вогнеметів і пускових пристроїв - сумарно близько 400 одиниць. Більше 300 одиниць спеціальної навігаційної апаратури. Військовослужбовці також отримали нову і відремонтовану бронетехніку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Концерн почав міжнародний аудит і добір нових керівників на свої підприємства-учасники.

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