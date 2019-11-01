Сьогодні підпишу наказ про звільнення всіх своїх радників, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "BBC News Україна"

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. У такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила міністерка.

При цьому, за її словами, будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п'ять осіб, які будуть готувати аналітику і матеріали.

Вона зазначила, що буде використовувати знання різних фахівців у подальшому, але це буде відбуватися в іншій формі і статусу радників ні у кого вже не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Я не підозрювала, що в суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен , хто приходив від міністра і говорив, що він його радник, сприймався як ще одні вуста, ще одні очі", - заявила Скалецька.

Нагадаємо, раніше, 14 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило про призначення чотирьох осіб на посади радників міністра: Олексія Яременка, Віктора Ляшка, Матвія Хренова і Серго Кітіашвілі.