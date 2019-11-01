Проти Федини відкрито кримінальне провадження через "заклики до вбивства людини і повалення державної влади", - нардеп від СН Качура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, справу відкрито через "їхні заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження, щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", - написав Качура і вказав номер провадження.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.