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01.11.19 13:13

Держподаткова встановить до кінця року відеокамери на в'їзді на заводи "Укрспирту", - Верланов

Державна податкова служба встановить до кінця 2019 року відеокамери на в'їзді на спиртові і лікеро-горілчані заводи "Укрспирту" для посилення контролю за їхньою роботою на додаток до аналітичної роботи, яка ведеться вже кілька місяців, повідомив глава відомства Сергій Верланов.

Держподаткова встановить до кінця року відеокамери на в'їзді на заводи "Укрспирту", - Верланов

"Ми на кожному посту до кінця цього року встановимо камери з онлайн-трансляцією. Будемо дивитися, хто заїжджає і хто виїжджає, і передавати цю інформацію в Службу безпеки України (СБУ), з якої ми прекрасно працюємо, оскільки податкової міліції в складі нової податкової немає", - сказав він в ході робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента України в Тернополі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верланов підкреслив, що протягом декількох місяців податкова вже аналізує роботу спиртових і лікеро-горілчаних заводів за показниками споживання електроенергії, закупівель пляшок і корків.

"У жовтні лікеро-горілчані заводи спожили електроенергії на 150% більше, ніж у попередньому місяці, а акцизу заплатили менше", - зазначив глава Державної податкової служби.

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За його словами, план податкових відрахувань держпідприємства істотно занижений з 2017 року.

"План ось уже три роки занижений, і навіть заниженим він виконаний на 75%. У жовтні план теж хотіли виконати на 75%, але виконали на 90%. До кінця року план буде виконаний на 100%, а якщо ні, ми будемо здійснювати дуже агресивні перевіряльні дії, як це може зробити податкова служба ... це що стосується аналітичної роботи. Ці дії ми робимо в Києві на Львівській площі. Нам нікуди не потрібно їздити і нікого не потрібно бачити", - прокоментував Верланов.

Наступна мета Державної податкової служби, за словами глави відомства, - спирт, алкоголь, тютюн. "Це наступна мета на найближчі два місяці", - підкреслив він.

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