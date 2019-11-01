Держподаткова встановить до кінця року відеокамери на в'їзді на заводи "Укрспирту", - Верланов

"Ми на кожному посту до кінця цього року встановимо камери з онлайн-трансляцією. Будемо дивитися, хто заїжджає і хто виїжджає, і передавати цю інформацію в Службу безпеки України (СБУ), з якої ми прекрасно працюємо, оскільки податкової міліції в складі нової податкової немає", - сказав він в ході робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента України в Тернополі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верланов підкреслив, що протягом декількох місяців податкова вже аналізує роботу спиртових і лікеро-горілчаних заводів за показниками споживання електроенергії, закупівель пляшок і корків.

"У жовтні лікеро-горілчані заводи спожили електроенергії на 150% більше, ніж у попередньому місяці, а акцизу заплатили менше", - зазначив глава Державної податкової служби.

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За його словами, план податкових відрахувань держпідприємства істотно занижений з 2017 року.

"План ось уже три роки занижений, і навіть заниженим він виконаний на 75%. У жовтні план теж хотіли виконати на 75%, але виконали на 90%. До кінця року план буде виконаний на 100%, а якщо ні, ми будемо здійснювати дуже агресивні перевіряльні дії, як це може зробити податкова служба ... це що стосується аналітичної роботи. Ці дії ми робимо в Києві на Львівській площі. Нам нікуди не потрібно їздити і нікого не потрібно бачити", - прокоментував Верланов.

Наступна мета Державної податкової служби, за словами глави відомства, - спирт, алкоголь, тютюн. "Це наступна мета на найближчі два місяці", - підкреслив він.