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01.11.19 13:34

Слуги народу недооцінюють, що це процес незворотний, - Cоболев про запуск ринку землі

Нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що народні депутати фракції "Слуга народу" недооцінюють, що запуск ринку землі буде незворотним.

Слуги народу недооцінюють, що це процес незворотний, - Cоболев про запуск ринку землі

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, наші колеги, в тому числі "слуги народу", недооцінюють, що це процес незворотний. Будь-які помилки, які будуть зараз зроблені, особливо щодо питання продажу, концентрації земель сільгосппризначення, продажу іноземцям, відіграти в подальшому буде неможливо. Тому, я вважаю, що тут виваженість повинна бути абсолютна. І це процес, який не може закінчитися протягом року або двох", - сказав Соболєв.

За його словами, ключовим зараз є наведення порядку із земельними ділянками, встановлення меж і кадастрова оцінка кожної земельної ділянки.

Крім того, на думку Соболєва, не можна концентрувати велику кількість землі в одних руках.

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"Не може бути 210 тис. гектарів в одних руках, як це зараз пропонується. Принаймні давайте тоді орієнтуватися на наших найближчих сусідів - розвинутих, не настільки розвинених - ту ж Францію, Німеччину, Польщу, де дуже жорсткі обмеження - від 300 до 500 гектарів в одні руки. Я думаю, що це абсолютно нормальна норма, якщо ми хочемо розвивати фермерство", - сказав нардеп.

Крім того, він пропонує продавати земельні ділянки через муніципалітети або загальнодержавний банк землі, які зможуть викуповувати цю землю і потім здавати її в оренду на конкурсних засадах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

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