Будемо вимагати довгостроковий контракт про транзит російського газу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми будемо вимагати довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми будемо вимагати гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", - заявив Гончарук.

Водночас він зазначив, що чіткі терміни підписання нової угоди назвати не може, бо переговори тривають, і з Російською Федерацією, "м'яко кажучи, непрості відносини".

"Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб його підписала і російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей про підписання, буде видно", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.