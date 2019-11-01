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01.11.19 13:40

Формулу оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 потрібно змінити, - Гетманцев

Нова формула, прописана у законопроєкті №1210 щодо оподаткування залізної руди, має бути перероблена.

Формулу оподаткування залізної руди із законопроєкту №1210 потрібно змінити, - Гетманцев

Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради голова податкового комітету Данило Гетманцев, передає "5 канал".

За його словами, складність полягає в тому, що видобута в Україні руда є доволі бідною за своїм складом і до експортного варіанта потребує збагачення штучним способом. Процес цей доволі вартісний і його важко прорахувати.

"Складність полягає і в тому, що у нас руда є бідною. Її треба збагачувати. Цю вартість важко підрахувати. У цьому проблема з формулою. Ми погоджуємося з бізнесом, що над цією формулою треба працювати разом", – зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, на думку членів податкового комітету Верховної Ради, аби вказаний законопроєкт був прийнятним для бізнесу, він потребує оновлення на 60%. Голова комітету визнає, що жодних напрацювань робочої групи до документа не було включено. Попри це, депутат припускає, що законопроєкт все ж поставлять на голосування. У разі схвалення депутатами правки будуть додані вже до другого читання.

Також розглядається можливість винести за рамки пошуки самої формули оподаткування залізної руди. Пропонується залишити чинну базу оподаткування, яка на сьогодні є в законі. І окремо повернутися до роботи над нею у межах робочої групи, яка буде створена.

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