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01.11.19 13:30

Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Російське командування продовжує посилювати окупаційні війська на передовій забороненим Мінськими домовленостями озброєнням.

Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків та 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

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Водночас окупанти тримають в готовності до застосування чергові вогневі засоби, поповнюють на польових складах передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ запаси боєприпасів, у т.ч. мін та артилерійських снарядів.

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