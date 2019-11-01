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01.11.19 13:43

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського та Новогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 ворог обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі двічі.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського та Новогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на луганському напрямку з о пів на першу ночі противник більш як пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.

На донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських сил у районі Новогнатівки.

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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.

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