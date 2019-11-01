Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського та Новогнатівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, на луганському напрямку з о пів на першу ночі противник більш як пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.
На донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських сил у районі Новогнатівки.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.