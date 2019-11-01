Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Затримали його після того, як він запропонував забезпечити призначення на керівну посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти. Свої послуги він оцінив у 28 тис. гривень і 50 тис. доларів.

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18 жовтня гроші в гривнях йому переказали на картковий рахунок, а 31 жовтня після одержання другої частини грошових коштів у розмірі 50 тисяч доларів підозрюваного було затримано на місці вчинення злочину.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до дачі хабаря).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.