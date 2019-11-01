Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу: САП просить про арешт із заставою в 93 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Клопотання САП розглядає слідча суддя Катерина Широка.

На засіданні присутні сам Дубневич зі своїм захисником, прокурор САП Віталій Пономаренко.

Підтримати Дубневича прийшли його колеги, серед яких, зокрема, співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар, депутат Ігор Палиця.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні до народного депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави.

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Учора Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".