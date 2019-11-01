30 жовтня в Петрівському були обстріли. Очікуємо перегляду дати розведення сил, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Міноборони Андрій Загороднюк на брифінгу.

"Справді обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення, оскільки рахуємо 7 днів від обстрілів. Останні обстріли були 30 жовтня", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поліції вистачає сил для забезпечення порядку в місцях розведення, - Троян

Як відомо, найпершою умовою для початку розведення сил і засобів на Донбасі є 7-денне дотримання на ділянці режиму тиші.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.